Marogna: "Delusa e tradita dalla famiglia Becciu, non perdono il Papa registrato"

"Queste chat sono la prova che Cecilia Marogna è sempre stata leale con Becciu così come con chiunque. Cecilia Marogna non ha proferito verbo su chicchessia, sia pure con 17 giorni di carcere a San Vittore patiti ingiustamente. Cecilia ha sempre rispettato Becciu e la sua famiglia, prima di esserne delusa e finanche ‘tradita' nella mancanza di rispetto visto che l'hanno apostrofata ingiustamente 'ladrogna’". Così all'Adnkronos il procuratore in atti di Cecilia Marogna Riccardo Sindoca commenta le chat tra la sua assistita e Giovanna Pani, amica di famiglia dei Becciu e madre di Maria Luisa Zambrano (la donna che avrebbe registrato la telefonata con il Papa) contenute nell'informativa della Guardia di finanza di Oristano.

"Marogna non perdonerà mai a tutti loro di aver registrato Papa Francesco", dice Sindoca, che aggiunge: "E' bene che emergano tutte le chat della mia rappresentata in atti poiché nelle stesse si evince come lei, a digiuno dei dettagli utilitaristici della gestione delle aziende della famiglia Becciu, fosse a tutti gli effetti in perfetta buona fede e rispettosa del cardinale Becciu, che le aveva dato fiducia e lavoro, mentre la famiglia Becciu, che l’ha epitetata a sua insaputa ‘ladrogna', dovrebbe pensare a come si è con lei comportata".

Per il resto, aggiunge il procuratore, "che dire? Marogna è sempre stata filo-atlantica e per questo ostacolò certe richieste pervenute nell’interesse di certe compagini russe al cardinale Becciu che la rese partecipe per come da Lei spiegato e documentato e come già dichiarato anche all autorità giudiziaria vaticana. Essere ‘fedeli al patto atlantico' può essere una deminutio nel libero convincimento di una persona? Così come opinare che un Segretario di Stato possa avere un fratello che svolga la funzione di magistrato? Che male potrebbe aver fatto o a chi Cecilia Marogna nell’esprimere le proprie idee?".