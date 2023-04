Mars acquisisce Heska, fornitore globale di soluzioni diagnostiche avanzate e prodotti sanitari speciali per uso veterinario

La combinazione di aziende e team altamente complementari amplierà l'accesso alla diagnostica e alla tecnologia, accelererà la ricerca e lo sviluppo e l'innovazione e migliorerà il servizio ai professionisti veterinari e agli animali domestici.

MCLEAN, Virginia e LOVELAND, Colorado, 3 aprile 2023 /PRNewswire/ - Mars, Incorporated ("Mars"), e Heska Corporation (NASDAQ: HSKA) ("Heska") hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Mars acquisirà Heska, fornitore globale di prodotti diagnostici e speciali avanzati per uso veterinario, al prezzo di 120,00 $ per azione. Il prezzo della transazione rappresenta un premio di circa il 38% rispetto prezzo medio ponderato per i volumi scambiati in 60 giorni di calendario di Heska e un premio di circa il 23% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Heska al 31 marzo 2023. L'accordo è stato approvato all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società. Al termine della transazione, Heska entrerà a far parte di Mars Petcare, un'azienda globale incentrata sui bisogni degli animali domestici e dei loro proprietari attraverso prodotti e servizi nel campo della salute e della diagnostica veterinaria, della nutrizione, dell'innovazione e della tecnologia. L'acquisizione consentirà alla divisione Science & Diagnostics di Mars Petcare di ampliare la propria offerta diagnostica e di promuovere largamente la diagnostica veterinaria point-of-care presso la comunità globale dei professionisti della salute degli animali da compagnia.

Nefertiti Greene, presidente della divisione di Mars Petcare Science & Diagnostics, ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a Heska a scienza & e diagnostica poiché condividiamo la convinzione che l'innovazione diagnostica sia un fattore cruciale per fornire cure veterinarie rivoluzionarie". Greene ha aggiunto: "Questa transazione riunirà attività altamente complementari con una forte integrazione strategica e culturale che promuove il nostro obiettivo di creare un MONDO MIGLIORE PER GLI ANIMALI DOMESTICI™. Questa offerta diagnostica completa si tradurrà in una più ampia copertura di prodotti, servizi e tecnologie diagnostiche e accelererà la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni".

Kevin Wilson, amministratore delegato e presidente di Heska, ha commentato: "L'annuncio di oggi è una grande testimonianza della qualità della famiglia di Heska: siamo piccoli, ma le nostre persone e la loro creatività, performance, esperienza e creazione di valori ci hanno reso eccezionali. Siamo entusiasti di unirci a Mars Petcare nella sua missione per realizzare un MONDO MIGLIORE PER GLI ANIMALI DOMESTICI™. Lavorando insieme, le innovazioni di Heska raggiungeranno più rapidamente un maggior numero di veterinari per aiutare un maggior numero di famiglie con animali domestici a vivere una vita migliore, più sana e più lunga. Questa è stata la nostra missione per oltre un decennio e oggi è un traguardo incredibile verso la sua realizzazione".

Science & Diagnostics comprende Antech Diagnostics ("Antech"), un'azienda globale di diagnostica veterinaria. Da oltre 35 anni Antech offre ai professionisti del settore veterinario tecnologie e soluzioni innovative, supportate da rigore scientifico e analisi dei dati. La gamma di attività di Antech comprende laboratori di riferimento, diagnostica per immagini veterinaria, formazione e telemedicina con servizi di supporto specialistico certificato attraverso Antech Imaging Services (AIS).

Fondata nel 1988, Heska vende, produce, commercializza e supporta soluzioni diagnostiche e specialistiche per i medici veterinari. Fin dalla sua nascita, Heska si è impegnata a migliorare la vita dei suoi clienti veterinari, dei loro pazienti e dei proprietari di animali domestici in tutto il mondo attraverso la sua piattaforma informatica e diagnostica point-of-care. Concentrandosi sugli investimenti nel campo della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo e sulle partnership strategiche con i leader mondiali nel campo della diagnostica e delle terapie, Heska punta a garantire i vantaggi delle ultime innovazioni ai fornitori di servizi sanitari per animali da compagnia in tutto il Nord America e a livello internazionale, tra cui Germania, Italia, Spagna, Francia, Svizzera, Australia e Malesia.

La transazione prevede le consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione degli azionisti di Heska e delle autorità competenti, e si prevede che si concluda nella seconda metà del 2023.

Consiglieri

Lazard ha svolto il ruolo di consulente finanziario di Mars, mentre Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ha agito come consulente legale di Mars.

BofA Securities, Inc. e Piper Sandler & Co. si sono occupati della consulenza finanziaria per Heska, mentre Gibson, Dunn & Crutcher LLP ha agito come consulente legale di Heska.

Informazioni su Mars, Incorporated

Mars, Incorporated è mossa dalla convinzione che il mondo che desideriamo per il futuro inizia con il modo in cui operiamo oggi. Come azienda globale a conduzione familiare, Mars si sta trasformando, innovando ed evolvendo per avere un impatto positivo sul mondo.

Nel nostro diversificato e crescente assortimento di prodotti e servizi di qualità per l'industria dolciaria, l'alimentazione e la cura degli animali domestici, impieghiamo oltre 140.000 collaboratori dedicati. Con quasi 45 miliardi di dollari di vendite annuali, produciamo alcuni dei marchi più amati al mondo, tra cui Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M's®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® e WHISKAS®. Con la nostra rete globale di ospedali per animali domestici e di servizi diagnostici, tra cui AniCura, Antech, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus e VCA™, stiamo creando un mondo migliore per gli animali domestici, utilizzando tecnologie all'avanguardia per sviluppare programmi innovativi di screening della salute genetica e test del DNA.

Per ulteriori informazioni su Mars, visitare il sito Mars.com. Seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube.

Informazioni su Mars Petcare /1 Mars Petcare è parte di Mars, Incorporated, un'azienda a conduzione familiare con oltre un secolo di storia nella produzione di prodotti e servizi diversi per le persone e gli animali domestici che amiamo. I nostri 100.000 collaboratori in 130 Paesi si dedicano a un unico scopo: UN MONDO MIGLIORE PER GLI ANIMALI DOMESTICI TM. Con 85 anni di esperienza, il nostro portfolio di quasi 50 marchi soddisfa le esigenze di salute e nutrizione degli animali domestici di tutto il mondo, includendo tra questi marchi quali PEDIGREE ®, WHISKAS ®, ROYALCANIN ®, SHEBA ®, CESAR ®, GREENIES ™, IAMS ™ ed EUKANUBA ™ unitamente al WALTHAM Petcare Science Institute che da 60 anni svolge ricerche avanzate sulla nutrizione e la salute degli animali domestici. Mars Petcare è anche leader nella fornitura di servizi sanitari e diagnostici veterinari attraverso una rete internazionale di oltre 2.500 ospedali per animali domestici e servizi diagnostici, tra cui AniCura, Antech, BANFIELD, BLUEPEARL, Linnaeus, Mount Pleasant, VCA, VES /8, e VSH. Inoltre, siamo presenti nel settore dell'innovazione e della tecnologia per gli animali domestici, con WISDOM PANEL™, lo screening genetico della salute e il test del DNA per cani, il localizzatore GPS per cani WHISTLE ™ e l'acceleratore LEAP VENTURE STUDIO e i programmi COMPANION FUND ™ che promuovono l'innovazione e il cambiamento nel settore della cura degli animali domestici. In qualità di azienda familiare e secondo i nostri principi, stiamo costruendo una forza lavoro efficiente e inclusiva che tiene conto dei numerosi animali domestici e delle comunità che serviamo.

Informazioni su Heska Corporation

Heska Corporation (NASDAQ: HSKA) vende, produce, distribuisce e supporta prodotti e soluzioni diagnostiche e specialistiche per i medici veterinari. Il portfolio di Heska comprende strumenti e materiali di consumo per la diagnostica di laboratorio point-of-care, tra cui prodotti diagnostici a dosaggio rapido e servizi di citologia digitale; servizi di dati locali e basati su cloud; software di gestione delle informazioni di studio ("PIMS") e relativi software e supporto; test di laboratorio di riferimento; test allergologici e immunoterapia; prodotti per la prevenzione della filaria e vaccini. L'obiettivo principale di Heska è supportare i veterinari che si occupano di animali da compagnia nell'assistenza ai loro pazienti. L'attività di Heska si compone di due segmenti operativi e di reporting: Nord America e Internazionale. Per il Nord America troviamo Stati Uniti, Canada e Messico. Il settore internazionale comprende aree geografiche al di fuori del Nord America, principalmente in Germania, Italia, Spagna, Francia, Svizzera, Australia e Malesia. Il focus strategico di Heska sui prodotti diagnostici di laboratorio point-of-care è presente in entrambi i segmenti. Il segmento del Nord America comprende anche la produzione di vaccini e prodotti farmaceutici per conto terzi e un piccolo laboratorio veterinario, mentre il segmento internazionale comprende le attività di PIMS e i laboratori veterinari. Per maggiori informazioni, visitare www.heska.com.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato include dichiarazioni previsionali rilasciate ai sensi delle disposizioni "Safe Harbor" della Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche, comprese le dichiarazioni relative alla proposta di acquisizione di Heska Corporation (la "Società"), alle approvazioni degli azionisti e delle autorità di regolamentazione, al calendario previsto per il completamento della transazione proposta e a qualsiasi altra dichiarazione relativa alle aspettative future della Società, alle sue convinzioni, ai suoi piani, ai suoi obiettivi, alle sue condizioni finanziarie, ai suoi presupposti o ai suoi eventi o risultati futuri che non sono di carattere storico. Le informazioni possono comportare rischi e imprecisioni che potrebbero determinare differenze sostanziali tra i risultati effettivi e le dichiarazioni previsionali. Tali rischi e incertezze includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il mancato ottenimento del voto richiesto dagli azionisti della Società in relazione alla transazione proposta; i tempi di consumazione della transazione proposta e il rischio che la transazione proposta non venga completata affatto o il verificarsi di qualsiasi evento, cambiamento o altra circostanza che potrebbe dare origine alla risoluzione dell'accordo di fusione; il rischio che le condizioni per la chiusura della transazione proposta non vengano soddisfatte o rinunciate; il rischio che l'approvazione governativa o normativa eventualmente necessaria per la transazione proposta non venga ottenuta o venga ottenuta a condizioni non previste; potenziali controversie legali relative alla transazione proposta o altri costi imprevisti da essa derivanti; sviluppi legislativi, normativi ed economici; e la dispersione del tempo dedicato dal management alle questioni legate alla transazione. La Società non garantisce che le condizioni della transazione proposta saranno soddisfatte o che si concluderà entro il periodo di tempo previsto.

Tutte le dichiarazioni, diverse da quelle di carattere storico, devono essere considerate dichiarazioni previsionali rilasciate in buona fede dalla Società, a seconda dei casi, e sono destinate a qualificarsi per il Safe Harbor di responsabilità stabilito dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Quando utilizzate in questo comunicato, o in qualsiasi altro documento, parole come "anticipare", "credere", "stimare", "aspettarsi", "prevedere", "traguardo", "intenzione", "obiettivo", "piano", "progetto", "cercare", "strategia", "obiettivo", "volontà" ed espressioni simili intendono identificare le dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali si basano sulle convinzioni e sui presupposti del tempo di management in cui sono state redatte e sono intrinsecamente incerte. Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero causare differenze sostanziali tra i risultati effettivi della Società e quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Tali rischi e incertezze, nonché altri rischi e incertezze che possono causare differenze sostanziali tra i nostri risultati effettivi e quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali, sono descritti in modo più dettagliato nella sezione "Voce 1A. Fattori di rischio" nella Relazione annuale della Società sul Modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2022 depositata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (la "SEC") e in qualsiasi altro documento depositato presso la SEC dalla Società. La Società precisa che questi rischi e fattori non sono esclusivi. La direzione invita a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali e a non fare proiezioni su risultati futuri basati su tali dichiarazioni o sui livelli di guadagno attuali o precedenti. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data della presente comunicazione e, a eccezione di quanto richiesto dalla legge applicabile, la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o integrare le dichiarazioni previsionali per riflettere i risultati effettivi, le nuove informazioni, gli eventi futuri, i cambiamenti nelle sue aspettative o altre circostanze che si verificano dopo la data in cui le dichiarazioni previsionali sono state rilasciate.

Ulteriori informazioni sulla proposta di Merger e come reperirle

In relazione alla fusione contemplata dalla transazione proposta (il "Merger"), la Società prevede di depositare una dichiarazione di delega, nonché altri materiali rilevanti, presso la SEC. A seguito della presentazione della dichiarazione di delega definitiva alla SEC, la Società invierà la dichiarazione di delega definitiva e una scheda di delega a ciascun azionista avente diritto di voto all'assemblea speciale relativa alla transazione proposta. Il presente comunicato non intende essere, e non è, un sostituto della dichiarazione di delega o di qualsiasi altro documento che la Società prevede di depositare presso la SEC in relazione al Merger. LA SOCIETÀ INVITA GLI INVESTITORI A LEGGERE INTEGRALMENTE E CON ATTENZIONE LA DICHIARAZIONE DI DELEGA E GLI ALTRI MATERIALI DEPOSITATI PRESSO LA SEC (COMPRESI EVENTUALI EMENDAMENTI O SUPPLEMENTI) NON APPENA SARANNO DISPONIBILI, POICHÉ CONTERRANNO IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ E SUL MERGER. Gli investitori potranno ottenere copie gratuite della dichiarazione di delega (una volta disponibile) e degli altri documenti che saranno depositati dalla Società presso la SEC all'indirizzo http://www.sec.gov, il sito web della SEC, o dal sito web della Società (https://ir.heska.com). Inoltre, la dichiarazione di delega e gli altri documenti depositati dalla Società presso la SEC (una volta disponibili) possono essere richiesti gratuitamente alla Società inviando una richiesta a Investor Relations all'indirizzo https://ir.heska.com.

Partecipanti alla sollecitazione

Il presente comunicato non costituisce una sollecitazione di delega, un'offerta di acquisto o una sollecitazione di un'offerta di vendita di titoli. La Società, gli amministratori e alcuni dei suoi dirigenti e dipendenti possono essere considerati partecipanti alla sollecitazione di deleghe da parte degli azionisti della Società in relazione al Merger. Le informazioni sugli amministratori e sui dirigenti della Società sono riportate nella dichiarazione di delega definitiva per l'assemblea annuale degli azionisti del 2023, depositata presso la SEC il 21 marzo 2023. Nella misura in cui le partecipazioni ai titoli della Società da parte degli amministratori e dei funzionari esecutivi della Società sono cambiate rispetto agli importi indicati nella dichiarazione di delega per l'assemblea annuale degli azionisti del 2023, tali cambiamenti sono stati o saranno riportati nelle Dichiarazioni di variazione della proprietà sul Modulo 4 depositato presso la SEC. È possibile ottenere gratuitamente tale documentazione sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov e sulla pagina delle relazioni con gli investitori del sito web della Società all'indirizzo https://ir.heska.com. Ulteriori informazioni relative agli interessi dei partecipanti nella sollecitazione di deleghe in relazione alla fusione saranno incluse nella dichiarazione di delega che la Società prevede di depositare in relazione alla fusione e in altri materiali pertinenti che la Società potrebbe depositare presso la SEC.

