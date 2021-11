Marsiglia vietata a tifosi Lazio, "violenti e fascisti"

I tifosi della Lazio non potranno recarsi a Marsiglia per la partita di Europa League in programma giovedì. Lo stabilisce un decreto del ministero dell'Interno francese, come riferisce il quotidiano La Provence. Il divieto riguarda "spostamenti individuali o collettivi con qualsiasi mezzo, di chiunque si dichiari tifoso della Società Sportiva Lazio, o si comporti come tale, tra i valichi stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali francesi e il comune di Marsiglia". Il provvedimento è legato al "comportamento violento di alcuni tifosi" della Lazio definito "ricorrente intorno agli stadi e nei centri cittadini". Nel decreto di fa riferimento anche alla "ripetuta esecuzione di canti fascisti e del saluto nazista".