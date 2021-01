Marta Bassino trionfa ancora a Kranjska Gora

(Adnkronos)

L’azzurra Marta Bassino vince anche il slalom gigante di Kranjska Gora, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La campionessa di Cuneo si ripete a distanza di 24 ore e ferma il tempo in 2’18″06 conquistando il secondo successo di fila davanti a Michelle Gisin e Meta Hrovat. Sesto posto per Mikaela Shiffrin, mentre Sofia Goggia si migliora rispetto a ieri e archivia la tappa slovena con un settimo posto. La Bassino aveva chiuso al secondo posto la prima manche, dietro all’americana Shiffrin. Federica Brignone è uscita dalla gara per una caduta senza conseguenze fisiche.

La venticinquenne cuneese di Borgo San Dalmazzo, Marta Bassino, tesserata per il Centro Sportivo Esercito, regala un'altra prova di grande maturità nel secondo gigante femminile di Kranjska Gora e centra una fantastica doppietta nel giro di 24 ore, che mancava nella specialità dal gennaio 1997, quando Deborah Compagnoni concesse il back to back sulla pista di Zwiesel, in Germania.

Dopo la spettacolare esibizione di sabato, Bassino ha dato un'altra lezione di classe con modalità differenti. Se nella prima occasione ha dominato prima e seconda manche, stavolta ha dato vita ad una prima manche (più lunga di circa 6" rispetto al giorno precedente) molto attenta, conclusa al secondo posto dietro a Mikaela Shiffrin. Poi si è scatenata al pomeriggio, dove ha inflitto alla concorrenza una nuova batosta, con Shiffrin retrocessa addirittura al sesto posto e Michelle Gisin e Meta Hrovat ad accompagnarla sul podio con il secondo e terzo posto, staccate di 66 e 73 centesimi, mentre Petra Vlhova non è andata oltre il decimo posto. Marta festeggia così il quinto trionfo della carriera (il quarto della stagione su cinque gare nella specialità), la terza posizione nella generale e consolida la propria leadership fra le porte larghe.

Rassicurante in chiave italiana anche la settima posizione di Sofia Goggia, decisamente meglio rispetto alla precedente occasione, mentre Federica Brignone è scivolata in una curva a sinistra quando stava coraggiosamente tentando di recupero nella seconda parte dalla dodicesima posizione del mattino e sembrava in grado di farlo. Punti importanti anche per Roberta Midali (per la prima volta nelle trenta in Coppa del mondo) al 23simo posto, appena davanti a Elena Curtoni e Roberta Melesi. Non si sono qualificate per la seconda parte Luisa Bertani, Valentina Cillara Rossi e Laura Pirovano.

In classifica generale Vlhova rimane al comando con 775 punti davanti allla Gisin con 715, Bassino è terza con 623 punti davanti a Shiffrin con 565. Goggia è settima con 454 e Brignone ottava con 429. La graduatoria di gigante vede Bassino allungare a quota 400 unti, staccate Gisin con 272 e Brignone con 250 punti. Prossimo appuntamento a Crans Montana con un supergigante e due discese fra venerdì 22 e domenica 24 gennaio.