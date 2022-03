Martedì grasso con vento e neve, ecco dove: previsioni 1 marzo

Primo marzo con neve fin sulle coste adriatiche. Nonostante si l'inizio della Primavera Meteorologica, nelle ultime ore l’aria polare in discesa dall’Ucraina ha trovato il tepore del mare Adriatico e della terraferma orientale italiana, e da questo scontro si sono scatenati temporali di neve e forti venti da nord nord-est. Per le prossime ore Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, conferma questa fase gelida e ventosa dalle Basse Marche fino alla Puglia con il maltempo in spostamento verso Basilicata, Calabria e Sicilia. La neve continuerà a cadere a bassa quota e solo da domani assisteremo a un deciso miglioramento. Prudenza quindi per la neve ed il vento che insieme potranno dare luogo a sollevamento polveroso di neve o blizzard, fenomeno che riduce la visibilità, specie in montagna.

Oggi gli accumuli di neve fresca saranno decisamente inferiori a quelli registrati durante lo scorso weekend con il Ciclone di Carnevale (70-80 cm), ma faranno comunque ricordare questo primo marzo come il Martedì Grasso di Neve e come il primo giorno di primavera meteorologica con la neve sulle spiagge! Giusto per la statistica…

NEL DETTAGLIO

Martedì 1. Al nord: più nubi al Nord Ovest con rare piogge, sole altrove. Al centro: rovesci e nevicate possibili fin sulle coste su Marche meridionali, Abruzzo e Molise; vento forte. Al sud: molto instabile con piogge e nevicate anche a bassa quota o prossima alla pianura; vento forte.

Mercoledì 2. Al nord: cielo sereno. Al centro: nubi sparse solo su Abruzzo e Molise. Al sud: cielo a tratti molto nuvoloso, rare precipitazioni, ancora ventoso per Maestrale.

Giovedì 3. Al nord: cielo poco nuvoloso. Al centro: cielo via via più coperto. Al sud: molto nuvoloso. Tendenza. Da venerdì veloce irruzione con rovesci al Nordest, poi peggiora su Isole Maggiori.