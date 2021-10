Martina Colombari: "Ho il covid: solo un raffreddore, ho fatto vaccino"

"Ho preso il covid ma sto bene, ho solo un lieve raffreddore". Martina Colombari è risultata positiva al covid, come annuncia la stessa attrice su Instagram. "Beccato! (fatto tampone prima di recarmi su un set). Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto. Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio!!", scrive Colombari. "Sono in isolamento nella mia stanza -dice nelle stories- e mio marito si prende cura di me portandomi il cibo".