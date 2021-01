Martina: "Stabilità e piena operatività governo fondamentali per presidenza G20"

Roma, 30 gen. (Adnkronos)

"Mi occuperò di alcuni temi in stretta collaborazione con il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, a partire dalla collaborazione con la Presidenza italiana per il G20 che quest’anno viene presieduta per la prima volta dall’Italia”. Ad affermarlo in un’intervista all’Adnkronos è Maurizio Martina, già ministro dell’Agricoltura e ex segretario reggente del Pd, nella sua nuova veste di special advisor della Fao, ovvero vice direttore generale aggiunto. “Il momento clou sarà a ottobre con il vertice dei capi di Stato e di Governo a Roma ma prima - spiega - ci saranno tanti incontri, anche varie ministeriali e, il tema grande che ci si pone, in questo momento, è di avere interlocutori nazionali di governo con i quali lavorare. Il tema della stabilità e della piena operatività del governo è fondamentale”.

"In un momento storico e decisivo come questo tra gestione dell’emergenza, Recovery Fund e responsabilità internazionali legate anche alla Presidenza G20 – aggiunge l’ex ministro dell’Agricoltura - è un tema molto importante e bisogna far presto tenendo conto che l’Italia ha una responsabilità grande quest’anno, proprio perché presiede per la prima volta nella storia il G20. Il mio augurio quindi è che si risolva presto e bene questa situazione".

La scelta di abbandonare la scena politica non è stata semplice per Martina ma la passione resta. "Penso di poter dare ancora una mano, pur nel rispetto del nuovo incarico, - aggiunge Martina - nel solco dei valori di riferimento che ho sempre avuto".

(di Cristina Armeni)