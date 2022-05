Martoni Spa: monitoraggio energetico e realtà aumentata per il nuovo stabilimento con le soluzioni Schneider Electric

Stezzano (BG) 18 maggio 2022. Martoni Spa è un’azienda italiana che da più di 30 anni opera nel mercato italiano ed estero delle materie plastiche, producendo tubi e raccordi per il settore edile, termosanitario, industriale ed agricolo. La vasta gamma di prodotti offerti è in grado di soddisfare tutte le esigenze, anche quelle di natura più tecnologica che oggigiorno il mercato richiede.

La certificazione del Sistema Qualità Aziendale alle norme ISO 9001 garantisce laconformità di tutta la filiera produttiva, dalle materie prime al prodotto finito. Inoltre, costituisce la baseper un miglioramento continuo dei prodotti e per l’aumento della soddisfazione del cliente.

Recentemente, Martoni Spa ha convertito un capannone dedito allo stoccaggio in uno stabilimento produttivo, con l’obiettivo di ospitare nuove linee di estrusione acquistate da un sub-fornitore rimasto bloccato a causa della pandemia.

La sfida, colta dallo studio tecnico PMTechs, dal quadrista Gardin Quadri, (entrambi partner EcoXpert di Schneider Electric) e dall’impiantista FG Automazioni SRL, è stata quella di ripensare il sistema di approvvigionamento e gestione dell’energia dell’intero edificio, adattandolo alle nuove esigenze.

Gli obiettivi principali da perseguire nel nuovo stabilimento produttivo a San Vito al Tagliamento (PN) “consistevano nel consentirci di allocare correttamente a ogni commessa i relativi costi energetici, ottimizzare la rete elettrica, semplificare le operazioni di manutenzione e porre l’attenzione ai consumi energetici per contenerli ed abbassare l’impatto ambientale” spiega Corrado Martorel, CEO di Martoni Spa.

“Il primo step è stato lavorare sull’approccio dell’energia a partire dalla cabina esistente e, in sinergia con cliente e installatore, è iniziata la programmazione in ottica Transizione 4.0. Era importantissimo per un’azienda così energivora avere report dettagliati riguardo i consumi” spiega Matteo Pozzobon, Studio Tecnico PMTech

La soluzione: EcoStruxure Power Monitoring Expert ed EcoStruxure Augmented Operator Advisor di Schneider Electric

L’introduzione di nuovi condensatori in grado di assorbire l’energia reattiva, l’adozione del sistema di monitoraggio EcoStruxure Power Monitoring Expert e l’utilizzo di un software di interfaccia uomo macchina basato sulla realtà aumentata come EcoStruxure Augmented Operator Advisor di Schneider Electric hanno permesso al cliente di contenere i consumi energetici e i costi in bolletta grazie a report dettagliati riguardo i consumi, e guadagnare in efficienza operativa.

• Il software di monitoraggio energetico ed elettrico EcoStruxure Power Monitoring Expert di Schneider Electric è progettato per aiutare le strutture ad alto consumo energetico per massimizzare i tempi di attività, oltre che l’efficienza energetica ed operativa dei propri siti. Fornisce informazioni sullo stato di salute del sistema in modo da poter prendere decisioni informate per migliorare le prestazioni del sistema di alimentazione. Il monitoraggio è stato utile anche in fase di lavori per non rallentare la produzione e per proiettare lo sguardo verso il futuro.

• Il software per applicazioni industriali in realtà aumentata EcoStruxure Augmented Operator Advisor di Schneider Electric combina informazioni dinamiche contestuali e locali, consentendo a operatori e manutentori di sperimentare la combinazione di ambiente fisico e virtuale tramite dispositivi mobili. Permette di migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi grazie alla diagnosi istantanea e ad una manutenzione più rapida.

I vantaggi sono stati molteplici: prestazioni dell’edificio sono migliorate, così come gli elevati standard manutentivi e della qualità dell’energia nello stabilimento. Inoltre, è stato possibile massimizzare l’efficienza operativa, ridurre gli errori umani e ottimizzare l’affidabilità e la continuità. Questo ha contribuito alla protezione di persone e risorse, garantendo il corretto funzionamento e l’isolamento dei guasti. I software hanno reso possibile il rapido monitoraggio dell’energia con allocazione dei costi sulle diverse commesse e la valorizzazione del basso impatto ambientale.

“Competenze e attori coinvolti hanno risposto perfettamente alle nostre esigenze attuali e sicuramente lo faranno anche per quelle future” conclude Corrado Martorel, CEO di Martoni Spa.

