Martusciello e la multa per eccesso di velocità: "Ho rinunciato all'immunità"

Le autorità belghe hanno chiesto al Parlamento Europeo di rimuovere l'immunità dell'eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello perché vogliono multarlo per eccesso di velocità. A spiegarlo all'Adnkronos è lo stesso eurodeputato del gruppo Ppe, che ha già rinunciato all'immunità.

"L'eccesso di velocità - dice Martusciello - è di 40 km orari in più del consentito e per irrogarmi la sanzione devono seguire l'iter, ma ho già rinunciato all'immunità. Ovviamente pagherò la multa".

"Ero in autostrada verso Bruxelles - spiega - avevo il tempo di parola in Aula, quindi ho corso" perché era di fretta, confessa l'europarlamentare. "Ho già scritto per la rinuncia all'immunità e per pagare la sanzione. Dovrebbero essere circa 200 euro", conclude.