Marvel Spider-Man 2 per PS5, trailer con Venom e il gioco in azione

In occasione dello showcase delle prossime novità per PlayStation 5, Sony ha rivelato nuove informazioni e mostrato il gameplay di Marvel Spider-Man 2, nuovo gioco sviluppato da Insomniac Games che arriverà in esclusiva sulla console. Dai nuovi trailer scopriamo che il cattivo della storia è Kraven, mentre la grande novità a livello di gameplay è la presenza di Venom e del simbionte, che possiamo vedere alle prese con Peter Parker in un video di gioco. Il protagonista non è solo Parker, ovviamente, visto che anche Miles Morales tornerà dopo essere stato protagonista del titolo di lancio per PS5. Nel video si può notare anche la presenza di Lizard Man, altro storico rivale dell'uomo ragno, nonché una splendida scena di inseguimenti. Sony non ha rivelato la data di lancio del titolo, che dovrebbe però arrivare entro la fine dell'anno e potrebbe di fatto essere il gioco Sony per trainare le vendite natalizie. A differenza dei due giochi precedenti, inoltre, questo Spider-Man 2 sarà realizzato in esclusiva per PlayStation 5 e non uscirà sulla precedente generazione, PS4.