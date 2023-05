Marvel's Midnight Sun, Tempesta nell'aggiornamento finale

2K e Marvel Entertainment hanno da poco lanciato Marvel's Midnight Suns su Xbox One e PS4, solo in formato digitale, aggiungendosi alle piattaforme già disponibili PC Windows via Steam ed Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Tempesta di Sangue, il quarto e ultimo contenuto scaricabile post-lancio di Marvel's Midnight Suns, con l'eroe reclutabile Tempesta, è ora disponibile in tutto il mondo e su tutte le piattaforme, incluse Xbox One e PlayStation 4. Tempesta di Sangue include nuove Missioni Storia con il gran finale sbloccabile al completamento di tutte le missioni del Season Pass.

Il Progetto di Miglioramento della Stanza del R.I.S.C.H.I.O., fatto da Tempesta, aggiunge dei modificatori che permettono di regolare la difficoltà dei nemici, influenzando le statistiche e la quantità di XP guadagnati. È inoltre possibile aggiungere più eroi, potenziando il Progetto di Ricerca in modo da aggiungere ulteriori opzioni di personalizzazione, tra cui nemici già incontrati nelle precedenti missioni. Ogni pacchetto DLC include tre nuove missioni storia per ciascuno degli eroi dei precedenti DLC. I giocatori che acquistano tutti e quattro i DLC post-lancio o il Season Pass di Marvel's Midnight Suns, e completano tutte le 12 missioni storia, sbloccheranno anche una missione bonus segreta.