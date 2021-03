Mascherina ai bambini, Consiglio di Stato: "Provare che non sia nociva"

Una "nuova, urgente, motivata rilevazione specifica dell’impatto dell’uso prolungato" delle mascherine a scuola per i bambini tra i 6 e i 12 anni, "anche alla luce dei criteri dettati dall’Oms". E' quanto ha disposto il Consiglio di Stato in un decreto monocratico, accogliendo l’istanza cautelare dei genitori di una bambina che aveva difficoltà respiratorie legate all’uso della mascherina.

A giudizio di Palazzo Spada resta "evidente che l’imposizione non giustificata di un dispositivo come il dpi su scolari giovanissimi presuppone l’onere per l’autorità emanante di provare scientificamente che l’utilizzo non abbia impatto nocivo sulla salute psico-fisica dei destinatari".