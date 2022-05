Mascherina in aereo, Andreoni: "Non va tolta, proteggiamo i fragili"

"La mascherina in aereo non va tolta, dobbiamo garantire la sicurezza delle persone particolarmente fragili". Così all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commenta l'aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall'Easa e Ecdc, che prevede 'niente più obbligo di mascherina in aereo da lunedì 16 maggio'.

"E' chiaro che man mano che l'epidemia volge verso un quadro rassicurante e di riduzione dei casi - prosegue Andreoni - si potrà procedere a un passaggio dall'obbligo alla raccomandazione per l'uso delle mascherine. Ma è presto".