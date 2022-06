Mascherine al chiuso, chirurgiche e Ffp2: le 5 regole d'oro

Regola numero 1: anche il naso...

Sudore e caldo non facilitano il rapporto con la mascherina, ancora raccomandata in molti spazi chiusi e rimasta obbligatoria sul trasporto pubblico e nelle strutture sanitarie. Nonostante la consuetudine acquisita in 2 anni d'utilizzo, non mancano infatti gli 'errori' d'uso, sia per le Ffp2, sia per le chirurgiche. Uno dei più frequenti è quello di non farla correttamente aderire al viso, soprattutto nelle giornate d'afa.



"Le mascherine - comandamento numero 1 - vanno indossate correttamente coprendo naso e bocca ed evitando di toccarle per mantenerle pulite", ricorda all'Adnkronos Salute, elencando 5 regole per il corretto utilizzo, Cristiana Boi, professoressa di principi di ingegneria chimica dell'università di Bologna, che si è occupata con il suo team, nei suoi studi, dei test per le mascherine chirurgiche e ha lavorato anche sulle Ffp2.