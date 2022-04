Mascherine al chiuso, Costa: "Mantenerle nei mezzi pubblici, cinema e supermarket"

Situazione Covid in Italia, "l'obiettivo non è contagi zero, ma arrivare alla convivenza col virus. Mi auguro che sulle mascherine al chiuso si vada verso una raccomandazione e non più un obbligo. Vedo che i cittadini oggi sono responsabili. L'indicazione è di mantenerle dove c'è concentrazione come nei mezzi pubblici, nei supermercati, nei cinema. E' ora di dare fiducia agli italiani". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite questa mattina a SkyTg24. Sulle mascherine al chiuso dopo la scadenza dell'obbligo dal primo maggio "si arriverà a una sintesi la prossima settimana", ha concluso.