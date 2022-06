Mascherine al chiuso, stop obbligo da oggi 15 giugno: cosa cambia

Stop all'obbligo di mascherine al chiuso da oggi, mercoledì 15 giugno. I dispositivi di sicurezza non saranno più necessari nei cinema, nei teatri e negli eventi sportivi al chiuso. Mentre si va verso una proroga fino a fine settembre dell'obbligo per trasporti e ospedali fino a settembre. La decisione definitiva verrà presa nel Cdm di oggi.

"L'ipotesi che sta prendendo corpo sui trasporti è quella di prevedere un prolungamento dell'uso della mascherina fino a fine settembre. Sono luoghi affollati e avere prudenza può essere positivo, così come in ospedali e Rsa. Probabilmente per questi settori si va verso la proroga della mascherina fino a settembre".,ha detto ieri il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia), ospite di Radio Capital. Dopo il 15 giugno "nei cinema, nei teatri ed eventi sportivi al chiuso - ha precisato - non ci sarà la proroga" dell'obbligo della mascherina.

Mascherina solo raccomandata per gli esami di terza media e di maturità, sarebbe poi la linea emersa dall'incontro dei giorni scorsi tra il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e quello della Salute Roberto Speranza. Secondo quanto si apprende agli esami di Stato, sia del primo che del secondo ciclo, quindi, verrà meno l'obbligo di indossare la mascherina, che verrà solo raccomandata. Al Cdm sarà proposta una norma alla quale seguirà poi una circolare esplicativa alle scuole.