Maserati Celebra la GranTurismo alla Milano Design Week

Maserati celebra la nuova GranTurismo in occasione della Milano Design Week nel suo retail store nel cuore della capitale Lombarda.

Tante le personalità della moda, spettacolo, sport e musica presenti alla serata esclusiva organizzata dal marchio del tridente, David Beckham e Hiroshi Fujiwara hanno così potuto ammirare la nuova GranTurismo PrimaSerie 75th Anniversary insieme a tre altri modelli esclusivi.

La GranTurismo One Off Prima, GranTurismo One Off Luce e la GranTurismo One Off Ouroboros sono le tre novità svelate dal brand automobilistico italiano.

Maserati GranTurismo One Off Prima: un’opera d’arte artigianale

Un modello equipaggiato con il V6 Nettuno e che si contraddistingue per una colorazione carrozzeria composta da 14 differenti colori, tutti verniciati a mano e impreziositi da oltre 8.500 lettere applicate e verniciate a mano una per una, con nomi che riportano alla storia del Marchio. Due le colorazioni esclusive, il caratteristico Amaranto della A6 1.500 del 1947 e l’Oro Longchamps della Khamsin del 1973.

Maserati GranTurismo One Off Luce invece e è una full elettric che si caratterizza per l’originale allestimento monolite cromatico a specchio inciso a laser, gli interni sono realizzati in ECONYL, un filato di nylon rigenerato. I sedili sono impreziositi da sfumature create al laser.

Klaus Busse, Head of Design di Maserati, ha dichiarato: “La GranTurismo Prisma è un'ode alla storia di 75 anni e al know-how che ha impregnato tutte le vetture che Maserati ha realizzato nel tempo. La GranTurismo Luce è il nostro futuro, guarda avanti, in perfetto equilibrio con la Prisma. L'essenza di ciascuna dipende dall'altra. In termini di innovazione, Prisma esprime tutta la bellezza e l'eccellenza dell'artigianato italiano, maestria nella verniciatura e nel colore; Luce rivela tutta la tecnologia sviluppata con Folgore, combinando il nostro approccio proiettato al futuro e la creatività italiana”.

Maserati GranTurismo One Off Ouroboros è una fuoriserie Virtuale disegnata da Hiroshi Fujiwara, innovatore della street culture. Combina il design della griglia anteriore della A6GCS Berlinetta Pininfarina con prese d’aria in stile 3500 GT. I cerchi forgiati si ispirano alla Maserati Bora degli anni ’70, al retro la fascia che collega le luci posteriori rende omaggio alla Shamal degli anni ’90.

Hiroshi Fujiwara ha dichiarato: “La GranTurismo Ouroboros è stata concepita come un collegamento visivo e culturale tra le varie epoche del design Maserati e l'attuale generazione di GranTurismo. Abbiamo lavorato con il team Maserati per creare una connessione tra l'apice odierno della tecnologia e delle prestazioni con le icone di stile che hanno generato e alimentato il mito nel corso dei decenni”.