Un'esplosione ha provocato il crollo di un edificio di due piani a Filattiera, in provincia di Massa Carrara. Al momento stanno intervenendo i vigili del fuoco. Sul posto, in via Casello, si sta dirigendo anche personale Usar da Pisa e del nucleo cinofili da Livorno: si lavora per verificare l'eventuale presenza di persone tra le macerie.