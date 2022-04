Massacro Bucha, Anpi: "Inchiesta per appurare chi sono responsabili"

"L'Anpi condanna fermamente il massacro di Bucha, in attesa di una commissione d'inchiesta internazionale guidata dall'Onu e formata da rappresentanti di Paesi neutrali, per appurare cosa davvero è avvenuto, perché è avvenuto, chi sono i responsabili". L'Associazione nazionale partigiani (Anpi) in una nota si esprime così sul massacro di Bucha, con decine di civili uccisi. Le immagini negli ultimi giorni hanno documentato la presenza di numerosi cadaveri in strada o ammassati nelle fosse comuni. "Questa terribile vicenda conferma l'urgenza di porre fine all'orrore della guerra e al furore bellicistico che cresce ogni giorno di più", scrive l'Anpi.