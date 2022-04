Massacro Bucha, il Papa: "Crudeltà sempre più orrende"

Nuova condanna del Pontefice sulla guerra in Ucraina

Il Papa condanna il "massacro" avvenuto a Bucha, in Ucraina: "Recenti notizie sulla guerra in Ucraina, anziché portare sollievo e speranza, attestano invece nuove atrocità come il massacro di Bucha".

"Crudeltà sempre più orrende - denuncia Francesco a braccio - compiute anche contro civili, donne e bambini inermi. Sono vittime il cui sangue innocente grida fino al cielo e implora: si metta fine a questa guerra, si facciano tacere le armi, si smetta di seminare morte e distruzione".