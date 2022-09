Massima velocità e mini-invasività, con le tecnologie all’avanguardia del Centro di Implantologia dentale del Dottor Galullo

San Severo ( FG) 19 settembre 2022. Punto di riferimento territoriale per gli interventi di implantologia dentale a San Severo (Foggia), il Centro del Dottor Galullo è uno studio dotato di tecnologie all’avanguardia e metodologie innovative per il ripristino dell’intera arcata dentale con carico immediato e protesi definitiva.

Parole d’ordine massima velocità e mini-invasività, senza mai rinunciare alla sicurezza.

Grazie alla tecnica Computer Guidata e con il supporto di stampanti 3D che simulano l’intero processo al computer, l’intervento viene pianificato in anteprima in ogni fase, controllando i singoli dettagli e limitando l’invasività.

Lo step preliminare è la Panoramica che consente un’analisi specifica della situazione attraverso immagini bidimensionali che ricostruiscono il quadro orale.

Si procede con la TAC digitale, attraverso cui viene elaborato un prospetto tridimensionale delle arcate dentali interessate, finalizzato alla formulazione di una diagnosi su misura.

Dopo la fase diagnostica personalizzata, il team del Centro del Dottor Galullo valuta quale impianto utilizzare, la posizione e la tecnica più adeguata rispetto alla situazione reale.

“Le analisi in sezione e tridimensionali rese possibili dal software di ultima generazione ci consentono di pianificare ogni intervento in anticipo e nel dettaglio, stabilendo già l’esatta posizione, la lunghezza, il diametro e l’eventuale inclinazione di ogni impianto in base all’osso presente e alla struttura anatomica orale. Il tutto senza che il paziente sia presente in studio” sottolinea il fondatore del Centro, Dott. Giuseppe Galullo.

Dopo questa importante fase propedeutica si procede alla realizzazione delle protesi all’interno del laboratorio interno, assicurando così la massima qualità e una completa supervisione.

Ogni protesi viene montata su una barra in titanio costruita su misura, che conferisce resistenza e migliora la distribuzione del carico, tutelando la salute degli impianti nel tempo.

La lavorazione delle barre avviene immediatamente e nel 90% dei casi il carico immediato delle protesi è finalizzato in giornata o al massimo nell’arco di 48 ore dall’intervento. Se invece le condizioni cliniche prevedono un carico differito con protesi mobile, la sostituzione con protesi fissa avviene dopo 3 o 4 mesi, non appena gli impianti sono integrati nella bocca.

“Il nostro obiettivo è fare in modo che ogni paziente possa risolvere i propri disagi estetici e funzionali, tornando al più presto a masticare e chiacchierare. Lavoriamo e continuiamo a fare ricerca per restituire a chiunque un sorriso naturale, in modo efficace, veloce e confortevole”, conclude il dottor Giuseppe Galullo

