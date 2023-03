Massimiliano di Silvestre Presidente e AD di BMW Italia: “Nel 2023 consolideremo la nostra leadership”

A Courmayeur nello Spazio BMW, illustrati i piani del Marchio dell’Elica per il 2023.

In occasione del lancio stampa a Courmayeur, della nuova i7, il Presidente e AD di BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre, ha esposto i risultati raggiunti lo scorso anno e gli ambiziosi obiettivi, in Italia e nel mondo, del Marchio dell’Elica.

Il 2023 è un anno speciale perché ricorrono i 50 anni dalla nascita di BMW Italia S.p.A, era il 30 luglio 1974 quando a Palazzolo di Sona (provincia di Verona), veniva inaugurata la filiale italiana del brand tedesco.

Nello Spazio BMW inaugurato lo scorso 8 dicembre a Courmayeur, una delle località montane più glamour in Italia, Massimiliano Di Silvestre ha dichiarato: “Il BMW Group ha ancora una volta accelerato in modo significativo la sua crescita nella mobilità elettrica nel 2022. Come annunciato pochi giorni fa, siamo riusciti a raddoppiare le vendite di BEV rispetto al 2021 (+107,7%) con un totale di 215.755 veicoli BMW e MINI completamente elettrici consegnati.

Un importante traguardo è stato raggiunto quando, verso la fine dello scorso anno, abbiamo consegnato il nostro 500.000° veicolo completamente elettrico ad un nostro cliente.

Se guardiamo ai dati complessivi del 2022, abbiamo consegnato un totale di 2.399.636 veicoli BMW, MINI e Rolls-Royce ai clienti di tutto il mondo, con una lieve flessione del 4,8% rispetto all’anno precedente. I

l 2022 è stato un anno in cui tutti i settori hanno affrontato avversità dovute alla carenza di forniture, alle chiusure causate dalla pandemia in Cina e al conflitto in Ucraina.

L’impatto principale è stato avvertito nei primi sei mesi dell’anno, con consegne in calo rispetto all’anno precedente, mentre la seconda metà del 2022 è stata in crescita”.

In Italia lo scorso anno, BMW ha totalizzato 65.287 unità vendute, circa il 6,2% in meno rispetto all’anno precedente, ciò è dovuto principalmente alla scarsa disponibilità di prodotto che hanno condizionato le vendite nel corso del terzo trimestre dell’anno. Nel segmento premium, BMW consolida la sua leadership con una quota del 33% pari a 11.776 esemplari venduti e con un +13.1% rispetto al 2021.

BMW Group: prospettive e obiettivi nel 2023

L’obiettivo per il 2023, a livello globale, per il Marchio dell’Elica è il raggiungimento di una quota del 15% di veicoli elettrici sul totale delle immatricolazioni. Nel corso di quest’anno sarà presentata la BMW i5, ma anche per le sportivissime M2, M3 Touring e XM, il 2023 si prefigura come un anno record.

Massimiliano Di Silvestre: “In Italia, in linea con quanto avverrà a livello globale, vogliamo incrementare la nostra segment share nel mercato premium, consolidare la leadership nel mercato elettrificato grazie anche al lancio della BMW iX1 e della nuova Serie 5 disponibile per la prima volta nella versione full electric e alla nuova BMW i4 eDrive35 che va a completare l’offerta della gamma BMW i4.

Vogliamo anche conquistare la leadership nel segmento delle supersportive potendo contare su prodotti straordinari come M2 Coupé ed M3 Touring particolarmente graditi dal pubblico italiano.

Grande focus nostro e della rete anche sulla BMW X3 che ancora oggi è un benchmark del mercato, in attesa dell’arrivo delle nuove versioni di BMW X5 e X6 da sempre molto apprezzate dai clienti italiani”.