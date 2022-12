Massimiliano Lecca: “Grandi opportunità per le PMI dai fondi che investono nell’economia reale”

Per il fondatore della società di consulenza ML Consulting cresce l’interesse del mondo finanziario negli investimenti di economia reale, soprattutto se sono aziende innovative

Olbia, 15/12/2022 - Sono sempre più numerosi i fondi d’investimento che collocano capitali in PMI e startup. Una reale opportunità per piccole e medie imprese e per le società innovative, che segna un momento di rottura rispetto al passato. “Oggi anche i fondi d’investimento hanno compreso l’esigenza di sostenibilità del settore finanziario, puntando maggiormente sull’economia reale, permettendo così alle imprese di crescere e portare benefici al territorio”, spiega Massimiliano Lecca, fondatore di ML Consulting. La buona notizia è che grazie a tali investimenti, anche le PMI e le società innovative come le startup possono beneficiare di risorse economiche capaci di supportare la loro crescita imprenditoriale nello sviluppo delle attività, soprattutto se accompagnate dalla corretta consulenza. “Per ottenere benefici diventa fondamentale scegliere la giusta consulenza: questo è un settore particolare, dove l’esperienza manageriale è decisiva per il reperimento dei contatti e dei fondi a disposizione”, spiega Massimiliano Lecca. “Per questo motivo è importante rivolgersi alle attività capaci di offrire un’ampia rete di conoscenze e una struttura che non solo intercetti le risorse finanziarie, ma che aiuti nella gestione imprenditoriale”, prosegue il consulente. Con ML Consulting, Lecca ha ideato un percorso che unisce il bisogno imprenditoriale all’accaparramento delle risorse necessarie alla crescita, a quello degli investitori desiderosi di allocare economie in aziende dall’alto valore aggiunto, appartenenti al mondo dell’economia reale, lontana dai concetti di capital gain e subprime. Un grande cambiamento nell’approccio verso gli investimenti, che va di pari passo alla gestione d'impresa, l’organizzazione, la gestione delle risorse umane, il marketing, la contabilità e il fisco. Massimiliano Lecca ha acquisito una vastissima esperienza nel mondo della finanza internazionale, lavorando in multinazionali in Italia, Germania e Francia. Oggi mette il suo know-how a disposizione di PMI e startup partendo dalla Sardegna, sua terra d’origine, ma con un piede nel tempio finanziario italiano, a Milano. “Abbiamo pensato a tre sedi dislocate tra Milano, Olbia e Nuoro proprio per unire le esigenze del territorio all’operatività del mondo della finanza, dal quale arrivano gli investimenti per la crescita delle aziende”, spiega Lecca.

