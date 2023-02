Massimo Antosa, Remax Marmi: “Con le nostre tecnologie portiamo il marmo sugli aerei”

Il fondatore dell’azienda specializzata nella lavorazione del marmo spiega le caratteristiche ricercate da architetti e ingegneri per l’inserimento del pregiato materiale in numerosi contesti

Verona, 6 febbraio 2023. Sembra impossibile pensare che il marmo possa essere installato persino sugli aerei, mezzi di trasporto che fanno della leggerezza il loro valore aggiunto. Eppure, in Italia esiste un’azienda che è capace di alleggerire il pregiato e ricercato materiale tanto da poter essere inserito in contesti che richiedono poco peso. L’azienda veneta Remax Marmi, fondata da Massimo Antosa, è all’avanguardia a livello mondiale su questo fronte. Specializzata nella lavorazione del marmo, Remax Marmi ha studiato a lungo comportamento fisico e caratteristiche del marmo, cercando di alleggerirlo per una più facile installazione e costi inferiori. “Spesso pensiamo al marmo come a un materiale pesante, ma grazie all’elevata tecnologia da noi sviluppata riusciamo a ottenerlo sottile e leggero, senza precludere la resistenza meccanica e l’estetica della materia stessa”, spiega il fondatore dell’azienda veneta. Antosa ha dedicato tutta la sua vita allo studio e alla lavorazione del marmo, arrivando a sviluppare un macchinario di ultima generazione capace di renderlo leggero, sottile, persino piegabile. Parliamo di un macchinario a controllo remoto 4.0. un unicum che ha reso Remax Marmi conosciuta in tutto il mondo, con lavorazioni richieste dalle più importanti realtà di progettazione e studi di architettura. Grazie alle caratteristiche di questa speciale lavorazione del marmo, il materiale non perde le qualità di resistenza meccanica né la sua estetica, ma diventa impiegabile anche in strutture di vecchia generazione che possono supportare un carico inferiore, persino sugli aerei. "Il marmo è una delle materie incredibili presenti sul nostro pianeta. Con le sue venature rende spettacolare qualsiasi ambiente civile. Unica pecca negativa è il peso. Da questo — spiega Antosa — nasce l’intuizione di Remax”. Un’intuizione fortunata che ha portato l’azienda ad essere l’unica ad occuparsi della piegatura del marmo. Da qui una serie di lavorazioni, come la creazione di versioni lavorate del marmo talmente sottili da poter essere accostate alla retroilluminazione. L’azienda veneta tratta i marmi sia morbidi che duri, dal limestone alle quarziti, utilizzando per la spaccatura del materiale filo diamantato o lama diamantata. Un’esperienza senza pari che ha permesso a Remax Marmi di imporsi come leader mondiale della lavorazione del marmo.

