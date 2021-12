Massimo Ferrero, legale: "Domani interrogatorio"

"Al momento non abbiamo ancora avuto modo di vedere il fascicolo: in queste condizioni non vediamo come sarà possibile rispondere alle domande del gip"

"L'interrogatorio di garanzia per Massimo Ferrero è stato fissato per domani alle 13.30 a Milano, ma al momento non abbiamo ancora avuto modo di vedere il fascicolo: in queste condizioni non vediamo come sarà possibile rispondere alle domande del gip". A dirlo all'Adnkronos l'avvocato Pina Tenga, difensore di Massimo Ferrero, arrestato per bancarotta dopo l'inchiesta della procura di Paola.

"Abbiamo ricevuto l'avviso ieri pomeriggio - spiega la penalista - con la cancelleria chiusa quindi impossibilitati a chiedere copia dei 17 faldoni in un tempo utile per visionarli, confrontarci con Ferrero e metterlo nelle condizioni di rispondere al giudice. Gli avvocati avranno anche i super poteri ma non fino a questo punto".