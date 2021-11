Massimo Ghini: "I No Vax sono i nuovi mostri di oggi"

"I nuovi mostri oggi sono i No Vax, quelli che non vogliono farsi il vaccino contro il Covid". E' l'accusa che lancia l'attore Massimo Ghini, nel corso della presentazione al cinema Adriano di Roma del film 'Una famiglia mostruosa', che lo vede protagonista assieme a Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Paolo Calabresi, Cristiano Caccamo ed Emanuela Rei, con la partecipazione di Pippo Franco e Barbara Bouchet, diretti da Volfango De Biasi, per una produzione Italian International Film con Rai Cinema.