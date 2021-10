Mastella a Calenda: "Rilanciamo il centro". La risposta: "Anche no"

Clemente Mastella prova a rilanciare il centro, Carlo Calenda dice subito 'no'. "La mia opinione è quella che va rilanciato il centro e spero che anche Calenda e Renzi facciano la loro parte a livello nazionale dove anche io posso contribuire. In tanti mi stanno chiamando e qualcosa si può fare, si può tradurre politicamente in atto questo entusiasmo che ha creato la mia vittoria qui a Benevento", dice Mastella, a Radio24, dopo la vittoria nel ballottaggio per l'elezione a sindaco di Benevento.

"Questa vittoria ha eliminato questo soporifero malinconico abbandono di chi si trova al centro. Ora, senza troppi tatticismi sulle elezioni del capo dello Stato, bisogna ricostruire il centro in previsione delle prossime elezioni politiche", aggiunge. La risposta di Calenda arriva a strettissimo giro: "Anche no", taglia corto il leader di Azione con un tweet.