Master online per la gestione della sostenibilità in azienda

Dopo il successo delle prime cinque edizioni, che hanno visto il coinvolgimento di prestigiose aziende - tra le quali Unieuro, Hdi, Bper Banca, Etica Sgr, Hera, Unipol, Webuild ecc.- a grande richiesta Bdo Italia promuove la sesta edizione del master online Esg - sustainability advanced management: la gestione della sostenibilità in azienda, organizzato in collaborazione con Wolters Kluwer legal & regulatory Italia attraverso la scuola di formazione Ipsoa.

Data la pervasività che hanno ormai assunto le tematiche esg (environmental, social, governance) all’interno delle aziende, il percorso formativo è rivolto a una pluralità di figure aziendali: sustainability/csr manager, professionisti e consulenti in ambito sostenibilità, c-level (cfo, coo, ceo, managing director), imprenditori, membri di consigli di amministrazione, organismi di vigilanza e collegi sindacali, investor relator e communication officer, nonché dottori commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati.

In continuità con le prime edizioni, il master – in partenza il 10 maggio 2023 – propone un articolato programma che approfondisce tutti i principali aspetti della sostenibilità con l’obiettivo di fornire un quadro aggiornato dei più recenti sviluppi normativi e di condividere le migliori pratiche adottate dalle aziende, rispondendo all’accelerazione di processi e comportamenti.

I temi legati alla sostenibilità aziendale sono, fra l’altro, tra gli elementi centrali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) elaborato dal governo italiano, che rende evidente e necessario uno sforzo da parte delle organizzazioni per assicurare l’integrazione nel modello di business degli aspetti esg. Sulla base delle richieste dei numerosi partecipanti alle edizioni precedenti, in questa sesta edizione sono stati introdotti e approfonditi alcuni temi nuovi quali le soluzioni software a supporto della rendicontazione non finanziaria, la diversity e la certificazione di genere e la nuova csrd (corporate sustainability reporting directive) con i dettagli sugli standard esrs.

Il percorso di formazione permetterà, dunque, di acquisire le necessarie competenze tecniche per gestire a 360° la sostenibilità in azienda, stimolando un costante dialogo e confronto. Fornirà inoltre le basi per la gestione efficace di percorsi di miglioramento delle performance e per l’utilizzo di metodologie, standard e strumenti operativi, al fine di migliorare l’efficienza gestionale ed organizzativa.

La sesta edizione del master è pensata in modo specifico per professionisti che prediligono una formazione concreta e con un taglio operativo. Sono infatti previste esercitazioni, case study e la presenza di testimonianze aziendali per arricchire l’analisi e il dibattito degli argomenti trattati nonché condividere esperienze di autorevoli Gruppi aziendali italiani.

“Stiamo vivendo la fase normativa della sostenibilità: il legislatore Europeo detta un’agenda a dir poco sfidante alle aziende di medio-grandi dimensioni con l’obiettivo di impattare su tutto il sistema economico mondiale. Oggi tutti parlano di sostenibilità ma sono in pochi ad avere una consapevole visione della complessità degli impatti che hanno gli aspetti Esg all’interno della vita aziendale e nei confronti di tutti gli stakeholder. Questo master è stato studiato per fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per orientarsi all’interno di questa realtà in transizione, consentendo di cogliere tutti i vantaggi che l’azienda può ottenere nel breve e nel lungo periodo acquisendo nel contempo competenze ed esperienza utilissime per la crescita professionale e personale” commenta Carlo Luison, sustainable innovation leader di Bdo Italia.

“Wolters Kluwer legal & regulatory Italia, attraverso la scuola di formazione Ipsoa, è da sempre al fianco di professionisti e aziende con l’obiettivo di supportare la sviluppo professionale e le competenze che un contesto economico in continua evoluzione richiede ai professionisti. Questo Master, nello specifico, offre un’occasione unica per acquisire le necessarie competenze tecniche per gestire la sostenibilità in azienda, oggi più che mai una tematica di grande attualità”, sottolinea Paola Maiorana, direttore scuola di formazione Ipsoa di Wolters Kluwer legal & regulatory Italia.

Il corso si articola in 12 moduli compresi all'interno di 3 aree disciplinari (strategia e governance esg; le competenze tecniche: capire e governare l’organizzazione; esg risks management e strumenti di analisi), per un totale di 48 ore. Le lezioni si terranno in formato virtuale tra il 10 maggio e il 26 luglio 2023.