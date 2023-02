Master Universitario in Business Administration, la cerimonia di chiusura il 6 febbraio a Torino

Il 6 febbraio 2023 si svolgerà, presso la SAA School of Management, la cerimonia di chiusura del Master Universitario in Business Administration, un percorso universitario coordinato da SAA School of Management e dal Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino.

Il Master, giunto alla VII edizione, ha visto negli anni il numero dei partecipanti crescere fino ai 105 studenti dell’edizione attualmente in corso, nonostante la pandemia che ha limitato la didattica e le possibilità di interazione.

Il percorso formativo viene erogato sia “in presenza” sia in “distance learning” ed è il risultato di una perfetta sinergia tra mondo accademico, imprese, e Istituzioni del territorio. “Abbiamo pensato fosse importante permettere a tutti gli studenti che hanno frequentato durante il periodo pandemico di riunirsi per una conclusione formale del percorso e potersi confrontare con i Docenti e le aziende partner. Il networking, infatti, è un valore aggiunto essenziale di questa iniziativa formativa” commenta il prof. Stefano Bresciani, direttore del Master.

Il Master in Business Administration è stato progettato avvalendosi delle competenze e dell’apporto di numerose aziende partner e la faculty è formata da docenti universitari, professionisti, manager e consulenti aziendali che assicurano un perfetto mix di teoria e pratica. “L’integrazione di docenti accademici e professionisti –aggiunge il direttore del Dipartimento di Management Francesca Culasso –ha permesso l’integrazione di teoria e pratica, garantendo agli studenti di mettere in pratica le nozioni teoriche apprese. Oggi il Master è uno dei punti di forza del nostro Dipartimento”.

Per Davide Caregnato, direttore di SAA School of Management “L’MBA è un master di eccellenza, che ha diplomato in sette edizioni quasi 300 studenti e che risponde alle esigenze di sviluppo di nuove competenze e di inserimento di giovani talenti nelle aziende del territorio.”

“Riusciamo a offrire ai nostri studenti, provenienti sia da corsi di laurea scientifici sia umanistici, un percorso formativo estremamente professionalizzante, tanto da avere un tasso di assunzione superiore al 90% a circa un anno dal conseguimento del titolo. Siamo veramente orgogliosi del lavoro fin qui svolto” conclude il prof. Bresciani.