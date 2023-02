Mastercard lancia i pagamenti in USD Coin

Con una scelta che lo conferma tra i brand più interessati alle potenzialità del Web3, Mastercard, colosso americano dei circuiti di pagamento, ha recentemente annunciato il lancio dei pagamenti in USD Coin (USDC), la criptovaluta stablecoin sviluppata da Coinbase. Il progetto, realizzato grazie alla partnership siglata con Immersve, piattaforma specializzata in soluzioni digitali per le imprese, consentirà agli utenti di utilizzare la valuta digitale per effettuare le transazioni di tutti i giorni.