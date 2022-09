Mastercard lancia la sua carta di credito NFT

Mastercard, leader mondiale nel settore dei pagamenti, è pronta a mettere in vendita carte di credito personalizzabili con avatar NFT. Il colosso statunitense si rende protagonista di una scelta in controtendenza, proprio nel momento in cui il settore fa registrare una flessione generalizzata. La carta di credito sarà realizzata grazie al supporto decisivo dell’exchange cripto Hi e sarà utilizzabile in tutti gli esercizi commerciali aderenti al circuito Mastercard, che continua così a dimostrare il suo forte interesse per il Web3.