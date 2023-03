Masterchef 12, due eliminati: Canavacciuolo sprona Hue - Video

Il percorso verso la finale di 'MasterChef Italia' 12 prosegue con nuovi colpi di scena, e nella serata di ieri la Top 10 dei cuochi amatoriali ancora in gara ha vissuto intense emozioni e prove sempre più tecniche preparate dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Due gli eliminati a sorpresa nel corso della serata: hanno dovuto togliere il grembiule Laura e Leonardo.

La serata si è aperta con ben due sorprese: la 'Mystery Box' era vuota e tra i giudici, accanto a Barbieri e Cannavacciuolo, è arrivato lo chef Giancarlo Perbellini. Ha presentato ai concorrenti dieci ingredienti (controfiletto di wagyu, granchio reale, polvere di plancton, starna, guance di rana pescatrice, wasabi in radice, foglia d’ostrica, salsa di Vert Jus, zucchina pâtisson bianca e formaggio veneto Morlacco) coi quali hanno dovuto dimostrare di essere diventati dei veri e propri chef.

Promozione piena per Hue con 'Non ci ho pensato' (guance di rana pescatrice saltate, olio di menta e coriandolo, zucchina abbrustolita e cialda alla curcuma) spronata dallo chef Canavacciuolo. Arrivati a questo punto, alla Top 10, i cuochi amatoriali devono pensare come chef professionisti. Devono crederci, devono lottare puntando al risultato, focalizzare l’obiettivo. Hue, che ancora sembra non credere completamente in se stessa, viene chiamata tra i migliori della Mystery Box e sembra fin troppo sorpresa: era proprio convinta di non aver fatto un buon piatto, tanto da non aver pensato nemmeno a un nome. Il suo 'Non ci ho pensato', appunto, è buonissimo. All’assaggio ci pensa Cannavacciuolo, giudice che con la concorrente di origini vietnamite ha creato settimana dopo settimana un bel rapporto, a farle capire che è brava. (Immagini concesse da Sky)

