Masterchef 12, l''amuse-bouche' di Barbieri e la ridarella incontenibile - Video

I tre giudici di MasterChef Italia sono rigidissimi, basta un loro sguardo per intimorire gli aspiranti chef. Ma nella puntata di ieri sera, giovedì 16 febbraio, è bastato un 'amuse-bouche' pronunciato in maniera non troppo precisa da Bruno Barbieri per stemperare ogni tensione. Nella Masterclass è scoppiato un attacco di “ridarella” irrefrenabile.

"Ho detto una zeta e una esse un po' strana - ha detto Barbieri spiegando le risate dei suoi colleghi - e loro hanno iniziato a fare i cretini, da lì è iniziato tutto... Se ho la esse così, che ti devo fare... ho la esse così".

