Matera, ucciso a coltellate durante lite

(Adnkronos)

Finisce in tragedia una lite a Rotondella, comune di 2.500 abitanti in provincia di Matera, nella zona jonica. Un uomo è stato ucciso a coltellate e un altro è rimasto gravemente ferito.

Per il ferito, in condizioni molto serie, è intervenuta l'eliambulanza del 118 per trasportarlo in ospedale.

La vittima è un ingegnere di 45 anni di Rotondella. Ancora da accertare la dinamica su cui indagano i carabinieri. L'uomo ferito è un 44enne, pure del posto. A Rotondella i due vengono considerati ''fraterni amici''. Sul posto, oltre ai carabinieri, è giunto il sindaco di Rotondella Gianluca Palazzo. ''E' un incubo, ci sono solo sgomento e incredulità. Siamo sconvolti'', dice all'Adnkronos.

Stando alle ultime notizie, è stata recuperata l'arma del delitto.