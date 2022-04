Materie prime, Contessa (Consorzio Stabile Build Scarl): "Situazione gravissima, urge intervento"

"La situazione è ormai gravissima; è un momento eccezionale, i contratti in corso non sono più gestibili, ogni giorno apriamo i cantieri con perdite tra il 25 e il 35 per cento". Lo afferma Angelo Contessa, amministratore del Consorzio Stabile Build Scarl tra le imprese delle costruzioni che si sono date appuntamento oggi a Roma contro il caro delle materie prime. "E necessario un intervento urgente per non vanificare il lavoro fatto fin qui dal governo per la ripresa del nostro settore", ha concluso.