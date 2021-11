Maternità surrogata, bimba abbandonata in Ucraina sarà adottata

Il tribunale dei minori di Torino ha aperto una procedura di adottabilità nei confronti della piccola di un anno abbandonata dai genitori italiani in Ucraina dopo essere nata con tecniche di maternità surrogata e arrivata nei giorni scorsi in Italia. La piccola al momento è stata affidata ad una famiglia che se ne occuperà fino a quando la piccola non verrà data in adozione e che è affiancata da una baby sitter madre lingua.

Sono intanto già stati sentiti dagli investigatori i genitori italiani biologici. La coppia risiede nel nord Piemonte. Sul caso la procura di Novara ha aperto un fascicolo 45 senza, al momento, indagati né ipotesi di reato.