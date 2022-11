Matrimoni, Brosio: "No ai bonus per nozze in chiesa"

"Al di là del bonus per coloro che si sposano in chiesa, penso sia necessario prima di tutto sostenere la famiglia naturale, quella formata da un uomo e una donna, anche quelle famiglie che si sposano in comune". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Paolo Brosio commentando la proposta della Lega sul bonus matrimonio (fino a 20mila euro) per coloro che si sposano in chiesa.

"Certo, il cristianesimo è importante perché si rafforzano i valori, ma lo ripeto, a mio avviso bisogna tutelare, dare incentivi alla famiglia, che sia cristiana o non cristiana, ebrea, ortodossa o musulmana, ma purché famiglia. Anche se, per ciò che concerne il bonus - ha spiegato ancora Paolo Brosio - ci potrebbe essere il pericolo che le coppie si sposino in chiesa per ottenere solo i 20mila euro senza effettivamente fare un percorso di fede e raggirando, in questo modo, il sacramento cristiano. Tutto questo sarebbe controproducente".

E sui possibili incentivi alla famiglia Paolo Brosio ha idee molto chiare: "bisognerebbe sostenere la spesa quotidiana, la scuola, lo sport - ha detto - avere sconti nei supermercati, per esempio, aiutare le famiglie per l'acquisto di libri o di tutto il materiale che serve all'educazione e alla crescita dei figli".