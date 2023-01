Matrimonio.com mette in palio un matrimonio gratuito per le coppie che si sposano nel 2023

● Una coppia che si sposerà nel 2023 potrà vincere 25.000€ per organizzare il proprio matrimonio da sogno.

● In Italia il costo medio di un matrimonio è di 23.970€ e ha una media di 114 invitati.

● La top 5 dei fornitori per i quali le coppie italiane non badano a spese: catering, fotografo, abito da sposa, make-up/acconciatura sposa e abito da sposo.

● Il 78% delle coppie preferisce non indebitarsi per pagare il matrimonio.

● Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, prevede una leggera crescita nel settore dei matrimoni nonostante l'inflazione.

Milano, 12 gennaio 2023 - Dopo le festività natalizie, uno dei periodi dell'anno con il maggior numero di proposte di nozze, Matrimonio.com, la principale directory online di professionisti del matrimonio in Italia, lancia la campagna "Vinci 25.000€ per il matrimonio dei tuoi sogni", con cui prevede di regalare un matrimonio tra le coppie che si sposeranno nel 2023. Un regalo che potrebbe rappresentare un aiuto importante per la coppia vincitrice se si considera che, secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, il costo medio di un matrimonio in Italia è di 23.970€. Un importo che, probabilmente, aumenterà nel 2023 a causa dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita registrato negli ultimi anni.

Gennaio è il periodo in cui centinaia di coppie di futuri sposi iniziano i loro progetti di matrimonio o li riprendono, nel caso in cui li avessero messi in standby durante il periodo natalizio. A tal proposito è importante ricordare che il Natale è uno dei periodi dell'anno con il maggior numero di proposte di matrimonio. In questo senso, il 2023 non è diverso, nonostante l'inflazione minacci di complicare l'economia, come riportato quotidianamente dai mezzi di informazione. In questo contesto, per incoraggiare il settore dei matrimoni, il rinomato portale Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha deciso di regalare un matrimonio dal valore di 25.000€ alle coppie che si sposeranno nel 2023.

Cosa significa questo in termini numerici?

In Italia, secondo Il Libro Bianco del Matrimonio di Matrimonio.com pubblicato in collaborazione con Google ed ESADE Business School, il costo medio delle nozze in Italia nel 2019 (ultimo anno di normale attività del settore prima della pandemia), è stato di 23.970€. Una cifra che, probabilmente, vedremo aumentare quest'anno, non solo a causa dell'inflazione, ma anche dell'aumento del costo della vita registrato negli ultimi anni. La voce principale a cui le coppie destinano gran parte del budget è il ricevimento. Secondo un sondaggio di Matrimonio.com, le coppie spendono in media tra i 100€ e i 150€ a commensale, la cifra media totale del catering, pertanto, si aggira intorno agli 11.500€ e 17.100€ (considerando una media di 114 invitati per matrimonio - fonte: Il Libro Bianco del Matrimonio). Nella top 5 dei fornitori per i quali le coppie non badano a spese, oltre al catering, figurano il fotografo, l’abito da sposa, make-up/acconciatura sposa e l’abito da sposo.

Che effetto avrà l'inflazione sui matrimoni e sulle coppie?

Da Matrimonio.com si stima che l'inflazione non influirà drasticamente sul settore nuziale: ci si aspetta che le coppie ridurranno un po' il loro budget o modificheranno il numero di invitati, ma il desiderio di sposarsi e festeggiare con i propri cari rimarrà intatto. A tal proposito, per venire incontro alle esigenze delle coppie e permettere loro di organizzare le nozze anche in questo contesto, Matrimonio.com fornisce diversi strumenti come i prezzi indicativi sulla pagina di ogni fornitore in modo da trovare ciò che meglio si adatta al budget o una sezione con migliaia di promozioni speciali su tutti i servizi, che le coppie possono trovare disponibili durante tutto l'anno.

E, quest'anno, si spinge oltre. Matrimonio.com ha infatti annunciato che regalerà un matrimonio dal valore di 25.000€ a una fortunata coppia che si sposerà nel 2023, oltre ai consueti 5.000€ al mese che mette in palio da oltre 10 anni. Questo premio nasce dalla volontà di incoraggiare il settore nuziale che, dopo due anni di rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria, si trova ora ad affrontare, così come ogni settore, l'inflazione globale dei prezzi. Sebbene Matrimonio.com sia positivo per il 2023 e calcoli una crescita globale del 5% circa il numero di matrimoni rispetto al 2019, accogliendo alcuni matrimoni posticipati per via della pandemia che il 2022 non ha potuto assorbire, è consapevole che per le coppie potrebbe essere un po' più complicato aggiustare il budget rispetto agli anni precedenti.

Le coppie italiane non si indebitano per celebrare il matrimonio

Anche se la gioia sarà solo per una fortunata coppia, in termini generali, si può dire che la stragrande maggioranza delle coppie italiane (l’85% secondo quanto riportato da Il Libro Bianco del Matrimonio) abbia un buon controllo del budget e delle finanze del matrimonio. Nel settore nuziale, nonostante si parli spesso di spese superflue, gli sposi sono molto consapevoli di ciò che possono o non possono spendere e dichiarano che preferiscono non indebitarsi. Secondo un sondaggio di Matrimonio.com, il 78% paga il matrimonio con i propri risparmi, i soldi dei regali e il sostegno dei genitori, in quest'ordine. Solo il 5% chiede un prestito. D'altra parte, il 59% di loro afferma di aver speso la cifra prevista, il che fa capire che gli italiani si sposano con conti molto chiari.

Come partecipare

Nel mese di gennaio, in concomitanza con i prestigiosi Wedding Awards, i premi assegnati dalle coppie di sposi attraverso migliaia di opinioni, verrà messo in palio in Italia, Spagna e Francia un Matrimonio da sogno, grazie al quale una coppia potrà celebrare il proprio matrimonio spendendo fino a 25.000€ tra i migliaia di professionisti presenti sui portali nei diversi paesi (69.000 fornitori solo in Italia). Le coppie che desiderano partecipare dovranno semplicemente registrarsi sul sito di Matrimonio.com in modo semplice e gratuito, attraverso questo link. Il termine ultimo per partecipare è il 28 febbraio.

