Giornata autismo 2023, Mattarella a pranzo in ristorante di ragazzi autistici

“Presidente sei uno di noi”. È stato accolto così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al suo ingresso nel ristorante PizzAut inaugurato oggi a Monza, nel quale lavorano ragazzi e ragazze autistici. Il Presidente della Repubblica, dopo il taglio del nastro del locale, è andato a visitare le cucine, dove gli sono state mostrate le particolarità del ristorante.

Una volta uscito, Mattarella è stato accolto in sala da un lungo applauso da parte di tutto lo staff e dagli ospiti presenti. Quindi è passato in mezzo al salone, sedendosi al suo tavolo. Per Mattarella lo staff ha inventato una pizza che si chiama ‘Articolo1. L’Italia è una Repubblica democratica fondata anche sul nostro lavoro’, realizzata con soli ingredienti e prodotti di territori sequestrati a mafia e camorra.

Anche il vino servito a tavola, di Centopassi, anima vitivinicola delle cooperative Liberaterra che coltiva terre confiscate alla mafia in Sicilia, proviene, come tutto il menu, da terreni confiscati. Il cameriere che ha servito il vino si è presentato, ha chiacchierato con il Presidente e poi si è congedato dicendo “adesso ti lascio mangiare”. Mattarella ha sorriso.

“Cenare e pranzare con Mattarella è una cosa straordinaria - ha detto il fondatore di PizzAut, Nico Acampora - invidiateci perché stiamo parlando in maniera meravigliosa”.

Durante il pranzo Mattarella ha conversato con uno dei ragazzi di PizzAut, che ha la capacità di dire a quale giorno della settimana corrisponde ogni data. Il giovane ha quindi spiegato a Mattarella che il 23 luglio 1941, il giorno del compleanno del presidente era un mercoledì. “Grazie, hai detto qualcosa che non sapevo - gli ha detto il Capo dello Stato -. Non sapevo quale fosse il mio giorno di nascita". Poi, rivolgendosi al fondatore di PizzAut, Nico Acampora, il ragazzo ha ammesso di aver cercato la data "su Wikipedia".