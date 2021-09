"Condurre i mutamenti per non esserne travolti"

"L'universo è in costante mutamento ma non soltanto l'universo, anche qui siamo in costante mutamento". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’università Milano-Bicocca. "I mutamenti vanno accettati e condotti per non esserne travolti in maniera inconsapevole".