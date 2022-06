Mattarella alla Parata del 2 giugno: un messaggio per la pace

Il Presidente della Repubblica ringrazia le Forze Armate per la manifestazione che torna dopo i due anni di interruzione per il Covid

Dalla Parata del 2 giugno ai Fori imperiali arriva un importante messaggio in un periodo in cui "i valori della coesistenza pacifica sono pesantemente in discussione". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo mette nero su bianco nel tradizionale messaggio inviato al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, al termine della manifestazione, riproposta dopo due anni di interruzione forzata a causa del Covid.

"Al termine della tradizionale cerimonia che ricorda la fondazione della Repubblica -sottolinea il Capo dello Stato- desidero esprimerle il più vivo compiacimento per il qualificato svolgimento e la piena riuscita dell’evento. Dopo due anni i cittadini hanno potuto nuovamente stringersi attorno alle Forze Armate e alle espressioni della società civile che hanno animato questa edizione. Ho molto apprezzato la concezione e l’organizzazione, opportunamente incentrate sul difficile e delicato periodo che il nostro continente sta vivendo, in cui i valori della coesistenza pacifica sono pesantemente in discussione".

"L’impegno delle Forze Armate è stato, anche in questa occasione prezioso e le sarò grato, signor ministro, se vorrà far pervenire l’apprezzamento, per il grande lavoro svolto e la professionalità dimostrata, a tutti coloro -conclude il Capo dello Stato- che hanno concorso alla realizzazione di questo significativo momento".