Mattarella, Draghi: "Auguri Presidente, equilibrio e saggezza garanzia di stabilità"

"Forte guida per il Paese in un periodo di smarrimento nella pandemia"

“In questi anni il Suo equilibrio e la Sua saggezza sono stati garanzia di stabilità per il nostro Paese. La Sua autorevolezza e il Suo incessante lavoro a tutela dei principi della Costituzione hanno permesso di superare contrasti e divisioni, e di rafforzare la nostra Repubblica”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un messaggio di auguri al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’ottantesimo compleanno.

“Nei mesi più terribili della pandemia ha saputo unire gli italiani grazie al Suo alto senso dello Stato e alla Sua profonda umanità – prosegue Draghi nel suo messaggio di auguri – In un periodo di grande sofferenza e smarrimento, l’Italia ha sentito forte la sua guida”.