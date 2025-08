Mattarella inserito da Mosca in lista presunti “russofobi”, Tajani convoca l’Ambasciatore

Dopo la pubblicazione da parte della Russia di un elenco di presunti “russofobi” tra i quali vi sarebbe anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha immediatamente convocato l’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia. In una nota della Farnesina si legge che: “il Ministro Tajani considera l’inserimento del Capo dello Stato in tale elenco una provocazione alla Repubblica, al popolo italiano e offre la sua solidarietà istituzionale e personale al Presidente Mattarella”. A seguito della notizia, anche altre esponenti del Governo e dei partiti politici si sono espressi, tra questi, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa che sui social network ha definito “gravi e inaccettabili le minacce indirizzate al Presidente della Repubblica”. Anche la Segretaria del PD, Elly Schlein, ha espresso piena solidarietà al Presidente Mattarella: “Siamo con lui contro ogni tentativo di inquinare, distorcere, minacciare la democrazia”.