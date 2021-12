Mattarella, standing ovation ambasciatori per il presidente della Repubblica

Standing ovation di ambasciatori e diplomatici alla Farnesina per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in conclusione del suo intervento alla XIV conferenza degli ambasciatori e ambasciatrici, ha ringraziato per il "suo straordinario contributo alla nostra azione di politica estera e per il suo impagabile sostegno".

È "l'ultima occasione in cui posso rivolgermi alla vostra comunità" ha detto il capo dello Stato formulando gli auguri per le prossime festività alle ambasciatrici e agli ambasciatori.