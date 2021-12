Il presidente della Repubblica ha formulato gli auguri per le prossime festività alle ambasciatrici e agli ambasciatori riuniti alla Farnesina

È "l'ultima occasione in cui posso rivolgermi alla vostra comunità". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, formulando gli auguri per le prossime festività alle ambasciatrici e agli ambasciatori riuniti alla Farnesina per la quattordicesima Conferenza.