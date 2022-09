Matteo Leporatti (AutoEmotiva): “Così individuiamo l’auto perfetta per ogni cliente senza limiti di disponibilità”

La società romana collabora con concessionarie e di tutta Italia per reperire le vetture di lusso ed esaudire ogni richiesta

Roma, 16 settembre 2022. Scegliere la propria auto nuova senza porsi alcun limite, né logistico né economico né relativo alla gamma di un singolo marchio. È il desiderio chi chiunque, soprattutto oggi che anche il mercato automobilistico subisce i contraccolpi determinati dalla difficoltà a reperire i materiali e dall’aumento dei costi dell’energia. Un desiderio che AutoEmotiva, società romana specializzata nella vendita di vetture di lusso, punta a realizzare per tutti i suoi clienti. “Accompagniamo le persone nella scelta accurata e personalizzata dell’auto, che deve rispondere appieno alle loro richieste, come se fosse un abito sartoriale pensato su misura” spiega il titolare Matteo Leporatti, che mette i suoi oltre vent’anni di esperienza nel settore e le sue relazioni a disposizione dei clienti con un format assolutamente innovativo.

AutoEmotiva, infatti, non è la classica concessionaria. Basti pensare che all’interno della sua sede in Corso Francia ospita un unico veicolo. “Proprio per non limitare in alcun modo le possibilità di scelta, ci sediamo al computer con il cliente e ragioniamo partendo non dalla gamma di modelli disponibili, come avviene di solito nelle concessionarie, ma focalizzandoci sui suoi desideri e su ciò di cui ha bisogno” sottolinea l’imprenditore, che grazie ai propri contatti è in grado di individuare il modello giusto in tutta Italia, optando quindi anche per modelli di case automobilistiche che non hanno una propria base su Roma.

“La tecnologia e il network di relazioni personali maturate nel tempo con concessionarie e professionisti di tutta Italia ci permettono di avere un ventaglio di opzioni potenzialmente illimitato” aggiunge Leporatti, che dal negozio di Corso Francia è in grado di trovare qualsiasi tipo e modello di auto di lusso. Il tutto senza far mancare la propria “consulenza per accompagnare il cliente nella scelta” e per individuare non solo l’auto più adatta alle sue esigenze e più vicina ai suoi desideri, ma anche per trovare la soluzione più vantaggiosa dal punto di vista economico.

