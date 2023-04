Matteo Leporatti (AutoEmotiva): “L’auto di lusso non è un privilegio per pochi, così si può acquistare a condizioni convenienti”

Il personal car shopper romano si confronta con diverse agenzie per ottenere il finanziamento e la copertura assicurativa migliori

Roma, 26/04/2023. Acquistare un’auto di lusso non è un privilegio riservato a pochi. Affidandosi a consulenti capaci di orientarsi sul mercato, infatti, è possibile non solo avere la vettura dei propri sogni, ma anche comprarla ad un prezzo vantaggioso. “La prima difficoltà che incontra oggi chi desidera acquistare una macchina, soprattutto se di lusso, è legata ai tempi di consegna: il rischio è di dover aspettare mesi e mesi prima di poterla ritirare” spiega Matteo Leporatti, titolare della concessionaria romana Autoemotiva e personal car shopper, che è in grado di ovviare al problema grazie alla collaborazione con una rete di rivenditori di tutta Europa. Superato questo primo scoglio, è possibile affrontare anche quello del costo elevato e all’apparenza proibitivo delle vetture di lusso.

“È fondamentale ragionare partendo da due concetti: l’acconto che si può fornire al momento dell’acquisto e la rata mensile che si sarà in grado di pagare” aggiunge Leporatti, sottolineando “l’importanza di ottenere il finanziamento più vantaggioso possibile”. Per farlo è necessario rivolgersi a professionisti che siano liberi di trattare con più operatori per ottenere per il proprio cliente la soluzione migliore sia dal punto di vista finanziario che da quello della copertura assicurativa. “Rivolgersi ad una classica concessionaria monomarca significa avere a che fare con la sua agenzia interna che proporrà una serie di offerte standard. Il personal car shopper, invece - sottolinea l’imprenditore - lavora con diverse agenzie e, mettendole in concorrenza tra loro, riesce ad ottenere le soluzioni più vantaggiose”.

Così facendo acquistare un’auto di lusso non è più un privilegio per pochi, ma un piacere che possono concedersi molte persone. E poter contare su una copertura assicurativa ampia, meglio se totale, permette anche di utilizzare con maggiore tranquillità e spensieratezza la propria macchina. “Si tratta di un elemento non di secondaria importanza perché l’investimento per comprare questo tipo di veicoli è ingente e guidare con la paura di danneggiarli diventa decisamente poco piacevole” aggiunge Leporatti, che lavora per far ottenere ai suoi clienti copertura assicurative complete a prezzi vantaggiosi.

Contatti: https://www.facebook.com/autoemotiva