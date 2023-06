Matteo Leporatti (AutoEmotiva): “L’auto di lusso su misura per ogni cliente per rendere eccezionale l’esperienza su strada”

Il venditore romano ridefinisce il concetto di lusso nell’automotive mettendo al centro i desideri di ciascuna persona

Roma, 19 giugno 2023 - Ridefinire il concetto di lusso nell’automotive attraverso un approccio alla vendita di carattere sartoriale, che sappia rispondere appieno alle esigenze di ciascuno. È il tratto distintivo di Autoemotiva, che rende l’azienda di Matteo Leporatti, venditore con oltre vent’anni di esperienza, un’eccellenza nel settore delle auto di lusso.

L’approccio innovativo è l’auto sartoriale, un metodo che rende ogni vettura un capolavoro unico, progettato su misura per soddisfare le esigenze più raffinate dei clienti. Leporatti e il suo team dedicano tempo ed energia a comprendere i desideri di ogni individuo, assicurandosi che ogni dettaglio, dalla scelta dei materiali all’ergonomia degli interni, sia curato con la massima attenzione.

“Non si tratta solo di creare auto su misura impeccabili - sottolinea Leporatti – Offriamo una consulenza completa, con una gamma di servizi chiavi in mano”. Grazie alla sua vasta esperienza e conoscenza del settore, infatti, l’imprenditore fornisce consigli professionali per guidare i clienti verso la scelta perfetta: “Dall’acquisto all’assistenza post-vendita, ci prendiamo cura di ogni aspetto, garantendo una soddisfazione totale”.

L’obiettivo, aggiunge, è far sì che “ogni vettura sia un’opera d’arte su quattro ruote, una fusione di design elegante e prestazioni straordinarie. Le linee scolpite e i dettagli raffinati sono l’emblema dell’eccellenza artigianale. Guidare una delle nostre auto deve essere un’esperienza sensoriale, in cui si fondono potenza, comfort e bellezza”.

Autoemotiva, quindi, offre la possibilità di vivere un’esperienza unica che va al di là dell’acquisto di un veicolo. “È un invito a immergersi nel lusso sartoriale, a scoprire un mondo in cui le passioni e i desideri prendono vita – racconta Leporatti – Ogni cliente ha la certezza di essere accolto con professionalità, cortesia e un impegno assoluto per la sua soddisfazione”.

Per vivere il lusso su misura e sperimentare un’automotive totalmente innovativa non resta che lasciarsi affascinare dalla visione di Matteo Leporatti e del suo team, pronti a superare ogni aspettativa e a trasformare ogni viaggio su strada in un’esperienza indimenticabile.

Contatti: Autoemotiva