Matteo Lunelli: "Per Tassoni piano ambizioso, portiamo la cedrata nel mondo"

La storica azienda di Salò inizia una nuova era in occasione del suo 230esimo anniversario con restyling e rilancio. Obiettivo diventare il 'luxury soft drink italiano per eccellenza'

"Oggi si apre una nuova era per Tassoni. Celebriamo il suo 230esimo compleanno presentando un ambizioso piano di crescita e sviluppo per questo marchio, che è iconico, e che dopo due secoli di storia è entrato a far parte dell'immaginario collettivo del nostro Paese". Matteo Lunelli è entusiasta. L'imprenditore, amministratore delegato del gruppo Lunelli presidente di Fondazione Altagamma e presidente di Tassoni, racconta con il sorriso sulle labbra il progetto di restyling e rinnovamento della storica azienda, celebre per la sua cedrata, e che oggi punta a trasformare nel "luxury drink italiano per eccellenza".

La storia tra Tassoni e il gruppo Lunelli risale al 2021, con l'acquisizione da parte del gruppo, di questa azienda nata nel 1793 a Salò, sulle rive del Lago di Garda. Un'eccellenza del Made in Italy, nella quale Lunelli ha subito intravisto un forte potenziale di crescita e sviluppo. "Tassoni - dice Lunelli all'AdnKronos - è un marchio prevalentemente italiano, venduto in Italia ma crediamo ci sia un grande spazio all'estero, e lì occorrerà narrare e raccontare la cedrata. Abbiamo aperto i contatti a livello internazionale, ci saranno incontri con i distributori in Europa e negli Stati Uniti, dove riteniamo ci sia un grande spazio per Tassoni. Vogliamo posizionarci tra i marchi leader del mercato". La storia dell'azienda è unica nel suo genere ed è riconosciuta come una delle poche realtà del settore che produce da sempre artigianalmente al suo interno gli aromi, esclusivamente naturali.

Fiore all'occhiello la cedrata, accompagnata da altre bibite che completano la gamma, come la tonica al cedro, il chinotto bio, il sambuco bio. Rinnovata la linea mixability, con l'ingresso di alcune new entry come la Tonica Superfine, la ginger beer, Soda La Classica e ginger ale. Oltre a un'importante novità, il Distilled Dry Gin, la cui ricetta nuova nasce dalla collaborazione con Bruno Vanzan, tra i barman più richiesti a livello internazionale. "Alcune cose non cambiano e non cambieranno mai - assicura Lunelli - come ad esempio la ricetta segreta della nostra cedrata, che custodiano gelosamente, il legame con il territorio del Lago di Garda, che abbiamo addirittura voluto rafforzare, perché Tassoni è a Salò dal 1793 e ci rimarrà sempre. E ancora, la naturalità degli ingredienti, il saper fare artigianale, che è uno dei segreti di Tassoni. Ma ci sono tante novità: una nuova identità visiva, che vuole essere più contemporanea e una nuova gamma, che prevede nuove referenze e nuove bibite che abbiamo studiato con il supporto del nostro mastro erborista di Tassoni. Inoltre, entriamo nella nuova gamma per mixability, un mercato estremamente promettente".

L'obiettivo è valorizzare la tradizione Tassoni ma in chiave contemporanea. "Il claim che abbiamo scelto è 'Il lusso di osare' - spiega Lunelli - e racchiude la volontà di un'azienda che vuole osare e avere coraggio di innovare nel rispetto della tradizione". Il rilancio del mito Tassoni guarda anche a nuovi consumatori "in parte più giovani - sottolinea Lunelli -. In generale vogliamo portare Tassoni sempre più in Italia e nel mondo come il luxury soft drink per eccellenza. Questa è la sfida".

Da quando Tassoni è entrata a far parte dell'universo Lunelli di passi in aventi ne ha fatti parecchi. "Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione - evidenzia Lunelli -. Rispetto al 2020, anno del Covid, l'azienda si è ripresa molto bene e ha registrato una crescita importante. Nel 2020 il fatturato era di 8,5 milioni di euro, abbiamo chiuso il 2022 a circa 12,5 milioni e questa crescita ci ha portato a superare i livelli del 2019. Pensiamo ci siano grandi opportunità". Tassoni è coerente pienamente con la filosofia del gruppo Lunelli di creare un gruppo dell'eccellenza del bere italiano, "perché ha valori di grande qualità, legami con il territorio, valori comuni a tutti i brand del nostro gruppo" evidenzia Lunelli, convinto che "da qui partirà una lunga avventura in Italia e nel mondo". (di Federica Mochi)