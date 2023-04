Lo rende noto lo stesso quotidiano via Twitter. Lui: "Sfida affascinante"

"Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista". Lo rende noto lo stesso quotidiano via Twitter.

"Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de @ilriformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto", scrive su Twitter Renzi.